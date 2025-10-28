В Омской области при пожаре погибли два человека из-за неисправной печи

В Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух жителей Большеуковского района во время пожара. СУ СК России по Омской области инициировало расследование по статье «Причинение смерти по неосторожности».
25 октября около 4 часов утра в частном доме в селе Большие Уки произошёл пожар, в результате которого погибли 31-летняя женщина и её 24-летний знакомый. Следствием установлено, что причиной их смерти стало острое отравление угарным газом, возникшее из-за неисправности печного отопления.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.
Следователи напоминают гражданам о важности соблюдения правил эксплуатации печного оборудования:
Осмотр печи и дымохода: Печи не должны иметь трещин и щелей, их поверхность должна быть побелена, чтобы легко заметить дефекты. Места соединения печи с деревянными перекрытиями должны быть усилены кирпичной кладкой. Проверка фундамента: Печь должна иметь отдельный фундамент, а между её стенками и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток. Предтопочный лист: Обязательно установите металлический лист размером не менее 50×70 см на полу перед топкой. Очистка печи: В отопительный период необходимо проводить очистку печи не реже одного раза в три месяца. Проверка дымохода: Осматривайте дымоход не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку. Ремонт печей: Все работы по кладке и ремонту печей должны выполняться только квалифицированными специалистами.
