В Омской области при пожаре погибли два человека из-за неисправной печи

Осмотр печи и дымохода: Печи не должны иметь трещин и щелей, их поверхность должна быть побелена, чтобы легко заметить дефекты. Места соединения печи с деревянными перекрытиями должны быть усилены кирпичной кладкой. Проверка фундамента: Печь должна иметь отдельный фундамент, а между её стенками и деревянными конструкциями должен оставаться воздушный промежуток. Предтопочный лист: Обязательно установите металлический лист размером не менее 50×70 см на полу перед топкой. Очистка печи: В отопительный период необходимо проводить очистку печи не реже одного раза в три месяца. Проверка дымохода: Осматривайте дымоход не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить обмерзание и закупорку. Ремонт печей: Все работы по кладке и ремонту печей должны выполняться только квалифицированными специалистами.