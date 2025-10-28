Прокуратура проверит ЧП в Парголово, где ребенок едва не остался без пальца

Сегодня стало известно, что на минувших выходных в приемное отделение Педиатрического университета поступил 8-летний мальчик. Его привезли после неудачной игры на детской площадке, где он, качаясь на качелях, едва не потерял палец. У юного пациента диагностировали неполную травматическую ампутацию и провели оперативное хирургическое лечение. В пресс-службе Прокуратуры Петербурга уточнили, что происшествие случилось в Парголово.