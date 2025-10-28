Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверит ЧП в Парголово, где ребенок едва не остался без пальца

Малолетний пострадал на детской площадке в Выборгском районе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня стало известно, что на минувших выходных в приемное отделение Педиатрического университета поступил 8-летний мальчик. Его привезли после неудачной игры на детской площадке, где он, качаясь на качелях, едва не потерял палец. У юного пациента диагностировали неполную травматическую ампутацию и провели оперативное хирургическое лечение. В пресс-службе Прокуратуры Петербурга уточнили, что происшествие случилось в Парголово.

— Сотрудники Прокуратуры по Выборгскому району оценят соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации игровых объектов, обеспечении безопасности несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Это значит, что по итогам проверки они могут направить иск о взыскании в пользу школьника компенсации морального вреда.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что с наступлением осенних каникул подростки Северной столицы стали чаще получать травмы. Так, например, у другого мальчика диагностировали закрытые переломы костей кисти со смещением. Это произошло после того, как он попал в уличный конфликт.