Прокуратура проверит ЧП в Парголово, где ребенок едва не остался без пальца

Сегодня стало известно, что на минувших выходных в приемное отделение Педиатрического университета поступил 8-летний мальчик. Его привезли после неудачной игры на детской площадке, где он, качаясь на качелях, едва не потерял палец. У юного пациента диагностировали неполную травматическую ампутацию и провели оперативное хирургическое лечение. В пресс-службе Прокуратуры Петербурга уточнили, что происшествие случилось в Парголово.
— Сотрудники Прокуратуры по Выборгскому району оценят соблюдение требований законодательства при содержании и эксплуатации игровых объектов, обеспечении безопасности несовершеннолетних, — добавили в ведомстве.
Кроме того, правоохранители решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Это значит, что по итогам проверки они могут направить иск о взыскании в пользу школьника компенсации морального вреда.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что с наступлением осенних каникул подростки Северной столицы стали чаще получать травмы. Так, например, у другого мальчика диагностировали закрытые переломы костей кисти со смещением. Это произошло после того, как он попал в уличный конфликт.