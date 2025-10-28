В Каменске-Уральском десятки домов остались без тепла

Батареи остыли в домах до адресам: улица Железнодорожная 48, 32, 24, 38, 40, 44 и 50; Белинского — 21, 25, 27, 29; Гвардейская — 10, 12, 25, 27, 29, 31 и 33; Октябрьская — 60, 62, 64; Чехова — 3, 5А и 7; Каменская — 36, 38, 39, 40, 42, 42А, 42Б и 43;Строителей — 44 и 46.