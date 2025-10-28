Ричмонд
Житель Башкирии арестован за нападение на сотрудника транспортной полиции

В Белорецке задержан напавший на полицейского.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, напавшего на сотрудника транспортной полиции 23 октября на железнодорожном вокзале Белорецка.

По данным следствия, мужчина отказался выполнять требования полицейского и ударил его, после чего попытался скрыться с места происшествия. Однако в тот же день сотрудникам транспортной полиции удалось задержать подозреваемого.

Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Суд принял решение заключить обвиняемого под стражу на период расследования.

