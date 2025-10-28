Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

19-летний агент Киева после теракта в Крыму собирался уехать в Европу

19-летний житель Симферополя, завербованный Киевом, планировал после совершения теракта скрыться в Европе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, агент Киева должен был подорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым.

Для совершения преступления он следил за полицейским, а затем через схрон получил компоненты самодельного взрывного устройства. Оно было обнаружено у него при обыске.

После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в Европу.

На допросе задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что 3 сентября этого года с ним связался куратор из СБУ по имени Сергей и «предложил подработку». Целью была ликвидация «определенного высокопоставленного лица».

Совершить преступление он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.

Решением суда подозреваемый был заключен под стражу.