19-летний агент Киева после теракта в Крыму собирался уехать в Европу

По данным следствия, агент Киева должен был подорвать автомобиль высокопоставленного сотрудника МВД по Республике Крым.
Для совершения преступления он следил за полицейским, а затем через схрон получил компоненты самодельного взрывного устройства. Оно было обнаружено у него при обыске.
После совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в Европу.
На допросе задержанный дал признательные показания. Он сообщил, что 3 сентября этого года с ним связался куратор из СБУ по имени Сергей и «предложил подработку». Целью была ликвидация «определенного высокопоставленного лица».
Совершить преступление он не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ.
Решением суда подозреваемый был заключен под стражу.