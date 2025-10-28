В Петербурге во второй раз задержана уличная певица Наоко

В Северной столице повторно задержали певицу Диану Логинову. Она проходит по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Телеканал «РЕН ТВ» сообщает, что Наоко (ее творческий псевдоним) снова задержали. Она как раз выходила из спецприемника. Суд назначил ей административный арест на 13 суток.
Полицейские задержали и другого музыканта, Александра Орлова, который состоит в группе с Логиновой. Правоохранители также остановили его на выходе из спецприемника. До начала нового судебного заседания гитарист и певица будут находиться в отделении полиции. Задержанных выпустят утром 29 октября.
Напомним, 11 октября Логинова организовала концерт у станции метро «Площадь Восстания». Музыканты не согласовали мероприятие с властями. Наоко исполняла песни исполнителей, которых признали иностранными агентами. Вместе с Орловым они собрали около 70 человек.
Мать Дианы Логиновой встала на защиту дочери, отметив в разговоре с ИА «Регнум», что девушка выступает без политических целей. Более того, по словам женщины, студентка исполняет патриотические песни на мероприятиях на День Победы. Известно, что в их семье есть участники СВО.