В Иркутске на улице Воронежская 52-летний водитель иномарки сбил пешехода. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, все произошло утром 27 октября возле дома № 11.
— Мужчина, который находился за рулем автомобиля «Мерседес Спринтер» наехал на 28-летнего пешехода, — уточнили в пресс-службе полиции.
Известно, что пострадавший нарушил правила дорожного движения и переходил дорогу вне положенном месте. В результате аварии пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спустя сутки он умер от полученных травм.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ спасли подростка, который упал с водонапорной башни. Он застрял на высоте примерно трёх метров над землёй.