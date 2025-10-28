Ричмонд
В Иркутске на улице Воронежская 52-летний водитель иномарки сбил пешехода

28-летний пешеход переходил дорогу вне «зебры».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Воронежская 52-летний водитель иномарки сбил пешехода. Как рассказали КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, все произошло утром 27 октября возле дома № 11.

— Мужчина, который находился за рулем автомобиля «Мерседес Спринтер» наехал на 28-летнего пешехода, — уточнили в пресс-службе полиции.

Известно, что пострадавший нарушил правила дорожного движения и переходил дорогу вне положенном месте. В результате аварии пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спустя сутки он умер от полученных травм.

