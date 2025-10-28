Ричмонд
Главу компании оштрафовали за взятку сотруднику предприятия ракетно-космической промышленности

В Воронеже руководителя одной из местных коммерческих компаний оштрафовали на полтора миллиона за взятку должностному лицу стратегического предприятия ракетно-космической промышленности.

Об этом рассказали накануне, 27 октября, в пресс-службе Советского райсуда. Речь идет о событиях 2021 года.

По версии следствия, женщина за несколько месяцев через своего подчиненного перечислила в общей сложности порядка 153 тысяч рублей (два перевода в октябре и январе). В обмен она рассчитывала на содействие в заключении договора. Свою вину женщина признала частично. Она настаивает, что не знала о незаконности действий своего «контакта» и у нее не было с ним предварительной договоренности.

Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает наказание в виде реального лишения свободы сроком до восьми лет. В итоге женщину признали виновной по двум эпизодам преступления. По первому ее приговорили к 1,1 млн рублей, по второму — 1,2 млн рублей. Итоговая сумма в 1,6 млн рублей была установлена через частичное сложение наказаний.