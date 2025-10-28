Первые похороны погибших при взрыве на заводе в Копейске пройдут 29 октября

Первые похороны погибших при взрыве на заводе в Копейске (Челябинская область) запланированы на 29 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В среду простятся с четырьмя жертвами трагедии, сообщили в мэрии.
Напомним, власти предлагали родственникам захоронить всех погибших на специальной аллее, но многие на это не согласились.
В списке жертв — 23 сотрудника завода «Пластмасс», но только 13 человек признаны погибшими, их тела найдены.
В стационарах областной клинической больницы и Копейска продолжают восстановление четверо пострадавших. Еще двое направлены из ожогового центра ГКБ № 6 Челябинска в федеральный ожоговый центр в городе Нижний Новгород для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Остальные проходят амбулаторное лечение.
В ночь на четверг, 23 октября, на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел взрыв. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).