Уфимский «Салават Юлаев» погасил долги перед бюджетом и сотрудниками

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» нормализовал свое финансовое положение. Как сообщил генеральный директор организации Ринат Баширов «Башинформу», команде удалось полностью рассчитаться по всем основным обязательствам.
По словам руководителя клуба, стабилизация экономических показателей стала возможной благодаря совместным усилиям управленческой команды и поддержке со стороны республики. Выполнение поручений главы Башкирии Радия Хабирова позволило существенно уменьшить объем кредиторской задолженности.
На сегодняшний день сумма долговых обязательств сократилась на 280 миллионов рублей. По прогнозам, до конца текущего финансового года этот показатель уменьшится более чем на 500 миллионов рублей.
Как подчеркнул Баширов, в настоящее время у клуба отсутствуют какие-либо задолженности перед бюджетом, Социальным фондом и по выплате заработной платы сотрудникам.
Финансовая отчетность демонстрирует положительную динамику: за девять месяцев 2025 года клуб перечислил в республиканский бюджет 250 миллионов рублей, что на 60 миллионов превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Размер страховых взносов сохранился на уровне 253 миллионов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.