У пенсионера в Симферополе изъяли арсенал оружия и патроны

В Симферополе сотрудники полиции обнаружили у пожилого мужчины арсенал оружия и боевые патроны. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, в доме 66-летнего мужчины нашли несколько автоматов, части револьвера, гранаты и газовый пистолет. Мужчина объяснил, что участвует в военно-патриотическом движении и использует часть оружия для учебных целей, а газовый пистолет хранит как память. Также в его доме обнаружены исторические артефакты, найденные при археологических раскопках, и патроны, обнаруженные на полигоне.
Эксперты признали пригодными 12 патронов. Остальные патроны и оружие небоевые. Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.