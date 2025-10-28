У пенсионера в Симферополе изъяли арсенал оружия и патроны

Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, в доме 66-летнего мужчины нашли несколько автоматов, части револьвера, гранаты и газовый пистолет. Мужчина объяснил, что участвует в военно-патриотическом движении и использует часть оружия для учебных целей, а газовый пистолет хранит как память. Также в его доме обнаружены исторические артефакты, найденные при археологических раскопках, и патроны, обнаруженные на полигоне.