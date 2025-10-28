В Башкирии осудили мужчину за убийство двух человек из-за ревности

В Башкирии вынесли приговор 65-летнему жителю Стерлитамака, признанному виновным в убийстве двух человек. Напомним, трагедия произошла в июне 2024 года на садовом участке, где мужчина находился вместе со своей сожительницей и их общим знакомым.
Согласно данным СУ СКР по Башкирии, внезапный приступ ревности подтолкнул пенсионера к необдуманным поступкам: мужчина взял нож и стал им хаотично бить в друга и женщину. От тяжелых травм оба они погибли до приезда скорой помощи.
— После совершенного преступления мужчина самостоятельно обратился за помощью к соседям, а впоследствии полностью признал свою вину в ходе следствия. На период расследования его поместили под стражу, — рассказали в СК.
Суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дополнительным годом ограничения свободы после освобождения. Также с осужденного взыскали 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников одной из жертв.
