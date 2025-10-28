В Башкирии осудили мужчину за убийство двух человек из-за ревности

В Башкирии вынесли приговор 65-летнему жителю Стерлитамака, признанному виновным в убийстве двух человек. Напомним, трагедия произошла в июне 2024 года на садовом участке, где мужчина находился вместе со своей сожительницей и их общим знакомым.