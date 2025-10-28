Mash: 4 тысячи бойцов ВСУ в Волчанске может смыть водой из Белгородского водохранилища

ВСУ нанесли серию ракетных и дроновых ударов по плотине Белгородского водохранилища. Атаки привели к частичному повреждению технических механизмов дамбы и вызвали разлив воды в прилегающих населенных пунктах. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Телеграм-канал «Военный осведомитель» уточняет, что удары наносились ракетами GMLRS из реактивных систем залпового огня HIMARS и небольшими дронами-камикадзе. В результате обстрелов были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием и механизмы одного из шлюзов. При этом целостность самой плотины нарушена не была.
«Военный осведомитель» предполагает, что таким образом Киев стремится сорвать снабжение российских подразделений, участвующих как в обороне границы, так и в наступлении в районе Волчанска.
«Бригады работают у нас на нескольких объектах в течение последних нескольких суток, особенно вчера под непрекращающимися атаками противника: беспилотниками, ракетами», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам главы региона, атаки ВСУ продолжались, даже во время ремонтных работ на объекте.
В результате нанесенных ударов уровень воды в водохранилище начал падать, произошел частичный разлив в селах, расположенных ниже по течению. Вода частично затопила огороды в населенных пунктах, однако жилые дома не пострадали. Жителям пострадавших сел была предложена эвакуация, хотя некоторые из ранее отселенных жителей уже вернулись домой. Подтопленная территория лежит в так называемой «серой зоне», откуда мирные жители были эвакуированы ранее, отмечает телеграм-канал Mash.
Губернатор Гладков также заверил, что Белгород не останется без воды, так как водохранилище не является основным источником водозабора для города. 27 октября в своем телеграм-канале он подчеркнул, что, несмотря на стабильную ситуацию, опасность сохраняется из-за угрозы повторных обстрелов.
По информации Mash, под угрозой попадания в зону потенциального затопления оказались около четырех тысяч бойцов ВСУ. Указывается, что вышедшая из берегов вода может дойти до города Волчанск Харьковской области и смыть оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ. При таком сценарии украинские военные не смогут удерживать город.
Mash подчеркивает, что угроза катастрофического затопления станет серьезной только в случае полного разрушения плотины. Тогда выход реки Донец из берегов может продлиться до двух недель.