Башкирский театр оперы и балета открывает продажи на «Щелкунчик»

Башопера объявила даты продажи билетов на декабрьские спектакли.

Источник: Комсомольская правда

Башкирский театр оперы и балета объявил о начале продаж билетов на декабрьские спектакли. Как сообщили в пресс-службе учреждения, реализация билетов будет проходить поэтапно, чтобы зрители могли заранее спланировать свой культурный досуг.

Первая волна продаж стартует 1 ноября в полдень, именно в этот день можно будет приобрести билеты на наиболее популярные декабрьские постановки. Легендарный балет «Щелкунчик» поступит в продажу двумя неделями позже — с 15 ноября.

Приобрести билеты можно будет через официальный сайт театра, а также обратившись в кассу по телефону +7 (347) 272−77−12 или к персональным менеджерам учреждения.

