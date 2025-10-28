Четверо детей пострадали в ДТП на Северном обходе под Ростовом

Днем 27 октября на автодороге «Северный обход» в Мясниковском районе Ростовской области произошло ДТП с шестью пострадавшими. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации, авария случилась около 16:20 на 3-м километре трассы. 45-летний водитель, управлявший автомобилем «Форд Фокус», двигался по обочине со стороны автодороги М-4 «Дон» в направлении автодороги «Новороссия». При выезде на основную полосу движения он не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком «Вольво» с полуприцепом под управлением 44-летнего водителя.
В результате столкновения травмы получили шесть человек: водитель «Форд Фокус» и пятеро его пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних 14, 13,12 и четырех лет, а также 42-летний взрослый.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.