Четверо детей пострадали в ДТП на Северном обходе под Ростовом

По предварительной информации, авария случилась около 16:20 на 3-м километре трассы. 45-летний водитель, управлявший автомобилем «Форд Фокус», двигался по обочине со стороны автодороги М-4 «Дон» в направлении автодороги «Новороссия». При выезде на основную полосу движения он не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком «Вольво» с полуприцепом под управлением 44-летнего водителя.