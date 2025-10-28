Житель Кубани стал миллионером, притворяясь инвалидом

Пятидесятилетний житель Динского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, мужчина на протяжении шести лет незаконно получал социальные выплаты, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.