Житель Кубани стал миллионером, притворяясь инвалидом

Пятидесятилетний житель Динского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в крупном мошенничестве. По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, мужчина на протяжении шести лет незаконно получал социальные выплаты, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для реализации своей схемы злоумышленник предоставил в уполномоченные органы поддельные медицинские документы. Сфальсифицированное заключение содержало диагноз, дающий формальное право на установление инвалидности. На основании этих ложных сведений ему была бессрочно присвоена первая группа инвалидности.
Оформив статус инвалида, гражданин обратился в краевое отделение Фонда пенсионного и социального страхования и начал регулярно получать положенные по закону выплаты. За весь период осуществления противоправной деятельности общая сумма незаконно полученных им денежных средств превысила 1,7 миллиона рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Санкции инкриминируемой ему нормы права предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Правоохранительные органы завершили досудебное расследование по данному факту.
KrasnodarMedia ранее сообщало, что жительница Геленджика потеряла 1,4 млн рублей из-за афериста и ловеласа. Потерпевшая перевела мошеннику все свои сбережения.
Также на Кубани злоумышленник с помощью сообщника убедил местную жительницу в возможности отправить ее сына для участия в специальной военной операции.
Кроме этого, житель Лабинска стал жертвой крупного мошенничества, потеряв свыше 1,3 миллиона рублей после знакомства в интернете.