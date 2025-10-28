Сибирячка лишилась 7,5 миллиона рублей, назвав кодовое слово «духи»

За сутки 7 жителей Иркутской области перевели мошенниками почти 14 миллионов рублей. Только 7,5 миллионов потеряла 49-летняя жительница Черемховского района. На ее телефон позвонил якобы специалист банка и сообщил, что аферисты пытаются похитить с ее счета деньги. Чтобы сохранить свои сбережения сибирячке нужно было перевести их «безопасную ячейку». Для этого мошенник организовал ей встречу с лже-сотружником банка.
-Женщина сняла с карты 4 миллиона рублей и, назвав кодовое слово «духи», передала их мошеннику. В ответ он сказал, что ему необходимы и остальные деньги — их было на счету еще 3,5 миллиона. Их потерпевшая также отдала в руки «специалисту банка», — пояснили КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области.
Также 29-летний предприниматель из Братска лишился около 2,5 миллиона рублей. Ему позвонили якобы из налоговой и попросили код для записи на прием. Сразу после этого пришло сообщение о взломе Госуслуг, и что на имя мужчины пытаются оформить кредиты. Испугавшись, бизнесмен перевел свои деньги на «зеркальный» счет, перед эти еще оформив два кредита.
Но и этого аферистам было мало, потому что они уговорили мужчину «задекларировать» ювелирные изделия. Жертва заложил драгоценности в ломбард, а полученные 857 тысяч рублей перевёл на указанный счёт.