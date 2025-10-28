Сибирячка лишилась 7,5 миллиона рублей, назвав кодовое слово «духи»

Также 29-летний предприниматель из Братска лишился около 2,5 миллиона рублей. Ему позвонили якобы из налоговой и попросили код для записи на прием. Сразу после этого пришло сообщение о взломе Госуслуг, и что на имя мужчины пытаются оформить кредиты. Испугавшись, бизнесмен перевел свои деньги на «зеркальный» счет, перед эти еще оформив два кредита.