В Волгограде рабочий скончался от страшных ожогов из-за ЧП на заводе

В реанимацию попали два работника, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде следком возбудил уголовное дело после серьезного ЧП на одном из предприятий на севере города, в котором один рабочий погиб, другой находится в реанимации. Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия, чтобы найти виновных в нарушении требований промышленной безопасности. Один мужчина скончался от страшных термических ожогов, за жизнь строго борются врачи.

Это случилось 24 октября на заводе в Тракторозаводском районе.

— При выполнении работ по очистке рукавного фильтра печи-пульверизатора от алюминиевого порошка произошло возгорание, — прокомментировали в СУ СКР по Волгоградской области. Пострадавших работников предприятия сразу же госпитализировали, один из них впоследствии скончался в реанимации.

Предстоит провести ряд судебных экспертиз, чтобы восстановить картину случившегося и степень вины сотрудников компании.