В Волгограде рабочий скончался от страшных ожогов из-за ЧП на заводе

В Волгограде следком возбудил уголовное дело после серьезного ЧП на одном из предприятий на севере города, в котором один рабочий погиб, другой находится в реанимации. Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия, чтобы найти виновных в нарушении требований промышленной безопасности. Один мужчина скончался от страшных термических ожогов, за жизнь строго борются врачи.