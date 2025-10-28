50-летний машинист пострадал из-за поджога тепловоза на станции Ораниенбаум-1

Вечером 27 октября на железнодорожной станции Ораниенбаум-1 внезапно загорелся маневровый тепловоз. В результате происшествия пострадал 50-летний машинист, сообщил 78.ru со ссылкой на источник. Его экстренно увезли в больницу в Ломоносов, где диагностировали ожоги. Доследственная проверка показала, что огонь мог стать следствием поджога.
— По предварительной информации, 22-летний мужчина из Калининграда бросил в открытую дверь локомотива канистру с горючим веществом, после чего начался пожар. Машинист и его помощник, находившиеся в кабине, смогли локализовать возгорание до прибытия экстренных служб, — уточнил телеканал.
Работникам «Российских железных дорог» удалось задержать подозреваемого и передать его полицейским. По информации журналистов, молодой гость Северной столицы мог пойти на преступление по указке аферистов. Последние якобы обманули его и заставили оформить на себя кредиты, а чтобы решить проблемы, потребовали бросить канистру в тепловоз. В итоге в отношении калининградца возбудили уголовное дело о террористическом акте. Разбирательство продолжается.