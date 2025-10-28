50-летний машинист пострадал из-за поджога тепловоза на станции Ораниенбаум-1

Работникам «Российских железных дорог» удалось задержать подозреваемого и передать его полицейским. По информации журналистов, молодой гость Северной столицы мог пойти на преступление по указке аферистов. Последние якобы обманули его и заставили оформить на себя кредиты, а чтобы решить проблемы, потребовали бросить канистру в тепловоз. В итоге в отношении калининградца возбудили уголовное дело о террористическом акте. Разбирательство продолжается.