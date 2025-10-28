На Кубани задержали водителя въехавшей в толпу «Нивы». Ему предъявили обвинение, сообщает пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Напомним, все произошло в станице Ленинградской вечером 26 октября. Во время конфликта между двумя компаниями 22-летний водитель «Нивы» въехал в толпу. При этом молодой человек был пьян.
Во время происшествия пострадали два человека. Одного из них — 20-летнего парня — госпитализировали.
Следователем Ленинградского межрайонного следственного отдела СК России по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.
«По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.