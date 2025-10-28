В Судаке грибник заблудился в лесу из-за непогоды и сумерек, сообщает пресс-служба «Крым-Спас».
Информация о том, что в районе села Грушевка заблудился мужчина, поступила в 27 октября в 17:55. Выяснилось, что он отправился за грибами и не смог найти дорогу обратно из-за сильного дождя и наступивших сумерек.
На поиски мужчины выехали спасатели. Поиск осложнялся темным временем суток и плохими погодными условиями.
Спустя два часа после прибытия в предполагаемый район, спасатели обнаружили мужчины в лесном массиве вблизи села Переваловка. Медицинская помощь ему не понадобилась, спасатели сопроводители его к личному автомобилю.