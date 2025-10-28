Ричмонд
На Камчатке четыре человека застряли в автомобилях в пургу

ПЕТРОПАВЛОСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. В Камчатском крае три автомобиля, в которых находятся четыре человека, застряли в пургу в районе Авачинского перевала. К ним выдвинулись спасатели на снегоболотоходе, написал на своей странице во «ВКонтакте» министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«В 21 час 30 минут (12:30 мск) поступил звонок о том, что в районе Авачинского перевала застряли три автомобиля, в которых находятся четыре человека. Детей нет. В районе происшествия сильная пурга, в транспортных средствах заканчивается топливо, самостоятельно выбраться не могут, требуется помощь спасателей. Камчатские спасатели спешат на помощь. На снегоболотоходе “Кречет”, — написал он.

Он отметил, что предупреждения о приближении мощного циклона были в эфире телеканалов и в социальных сетях, рассылались СМС.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, штормовое предупреждение сохранится до 16:00 (07:00 мск) 29 октября.

