В Ревде объявили траур после смертельного ДТП с сестрами 7 и 9 лет

«Трагедия сплотила весь город: жители проявляют неравнодушие, поддержку и помощь родителям и родственникам пострадавших. Все развлекательные мероприятия отменены», — написала она.
Накануне вечером, 28 октября, в Ревде «Лада» на скорости въехала на крыльцо продуктового магазина, в результате двое детей погибли, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами. В больницу доставили и водителя, который устроил смертельную аварию.
По данным региональной госавтоинспекции, в момент ДТП трое девочек собирались переходить дорогу и ждали зеленого сигнала светофора.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, лицом, находящимся в состоянии опьянения). Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Погибшие — родные сестры семи и девяти лет, их воспитывала мать-одиночка. Как пишет региональное издание Е1, на месте смертельного ДТП организовали стихийный мемориал — там лежит обувь погибших девочек, сладости, игрушки и цветы.