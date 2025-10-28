В Ревде объявили траур после смертельного ДТП с сестрами 7 и 9 лет

Накануне вечером, 28 октября, в Ревде «Лада» на скорости въехала на крыльцо продуктового магазина, в результате двое детей погибли, еще один госпитализирован с тяжелыми травмами. В больницу доставили и водителя, который устроил смертельную аварию.