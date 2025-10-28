СК назвал точную сумму взятки, которая предназначалась экс-замглавы Минцифры

«В 2023 году Паршин получил взятки на 3,75 миллиона рублей — часть из обещанной взятки в общей сумме на 31,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Паршин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили девять лет колонии строгого режима. Его соучастник, предприниматель и бывший гендиректор «БФТ-Холдинг» Александр Моносов был признан виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере и получил срок 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, обвиняемые оштрафованы на крупную сумму.
По версии следствия, Паршин, курируя Российский фонд развития информационных технологий, получил взятку в размере 3,75 млн рублей, а за это способствовал выделению грантов компании Моносова, разрабатывающей IT-решения для государственного сектора.