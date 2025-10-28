В Самарской области мужчина обнес ювелирный магазин на 5,5 млн рублей

В Сызрани мужчина обнес ювелирный магазин на улице Советской. Горожанин украл четыре планшетки с изделиями на 5,5 млн рублей, об этом сообщили в Управлении МВД России «Сызранское».
— Сообщение о краже поступило примерно в 18:00. Неизвестный разбил стекло витрины, открыто похитил ювелирные изделия. Материальный ущерб представитель торговой точки оценил на сумму более 5,5 миллионов рублей. На место оперативно выехала следственно-оперативная группа, — отметили в сообщении.
Сотрудники полиции изъяли запись с камер наружного наблюдения и задержали подозреваемого. Во время опроса мужчина сознался в совершении преступления. В отношении горожанина завели уголовное дело.