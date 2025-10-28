Во время рейса Калининград — Екатеринбург умер пассажир

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 окт -РИА Новости. Мужчине стало плохо с сердцем на рейсе «Калининград — Екатеринбург», несмотря на оказанную помощь и срочную посадку борта на ближайшем аэродроме, он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
«23 октября на рейсе U6−404 по маршруту “Калининград — Екатеринбург” во время горизонтального полета одному из пассажиров, мужчине 1952 г.р., стало плохо с сердцем — сопровождающая его дочь обратилась за помощью к бортпроводникам. Состояние мужчины стремительно ухудшалось», — сообщили в пресс-службе.
В авиакомпании отметили, что командир воздушного судна принял решение незамедлительно следовать для посадки в ближайший аэродром города Кирова.
«Бортпроводники совместно с медиками из числа пассажиров на протяжении 37 минут проводили сердечно-лёгочную реанимацию, подавали кислород и контролировали артериальное давление. К сожалению, мужчина скончался. Прибывшие на борт врачи скорой помощи констатировали смерть», — рассказали агентству в авиакомпании.