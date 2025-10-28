Главе воронежской сети «Русский аппетит» отказали в освобождении из СИЗО

Андрея Прытыкина задержали в начале августа. Региональное управление Следственного комитета возбудило в его отношении уголовное дело о даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следствие считает, что за победу на выборах в областную думу в 2020 году господин Прытыкин заплатил на тот момент главе управы Коминтерновского района Воронежа Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой 250 тыс. руб. через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову. За это преступление Бавыкин и Васькова получили по 10 и 5 лет лишения свободы. В суде установлено, что перед теми выборами они получили в общей сложности 7 млн руб. от девяти кандидатов. Почти все избранные депутатами фигуранты этого дела признались в даче денег чиновникам. Вину отрицает только Андрей Прытыкин.