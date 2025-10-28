Опрокинувшийся плавкран унес жизни двух человек

В Севастополе 27 октября на территории морского завода во время испытания грузового оборудования опрокинулся плавучий кран. В результате трагедии погибли два человека, еще более 20 получили различные травмы. О деталях случившегося — в нашем материале.
Погибли электромеханик и матрос.
Вечером 27 октября в Южной бухте Севастополя произошла трагедия, которая потрясла весь город. Во время выполнения работ на плавучем кране на территории Севастопольского морского завода внезапно возникла нештатная ситуация — судно опрокинулось.
Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, на место происшествия оперативно прибыли аварийные и спасательные службы. К ним присоединились сотрудники завода и представители подрядных организация — все объединили усилия, чтобы как можно быстрее оказать помощь пострадавшим.
В первые часы после происшествия удалось спасти 15 человек, семеро из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пострадавших доставили в городские больницы, где им сразу же начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь.
К сожалению, не обошлось без жертв. По уточненным данным, в результате крушения погибли два человека — электромеханик и матрос. Позже стало известно, что число пострадавших увеличилось и превысило 20 человек.
«Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Михаил Развожаев, добавив, что по факту происшествия создана специальная комиссия для расследования инцидента.
Кран не был введен в эксплуатацию.
После появления информации о чрезвычайном происшествии в Севастополе пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила о начале проверки. Специалисты собираются выяснить, как соблюдались требования безопасности при эксплуатации флота. Лично на место происшествия прибыл Севастопольский транспортный прокурор, чтобы контролировать ход расследования. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятия дополнительных мер для предотвращения подобных трагедий в будущем.
Параллельно с этим Главное следственной управление СК России по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, приведших к опрокидыванию плавучего крана и гибели двух человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
На месте после трагедии следователи и криминалисты провели тщательный осмотр и собрали необходимые материалы. Ход расследования находится под личным контролем руководства главного следственного управления.
Уже установлено, что кран не был введен в эксплуатацию, а во время трагедии проводились испытания грузового оборудования.
Объединенная судостроительная корпорация, сотрудники которой находились на месте ЧП, пообещала оказать помощь и поддержку как семьям погибших, так и пострадавшим.
«Работа по выяснению всех обстоятельств продолжается — мы сделаем все, чтобы такие трагедии не повторялись. Отдельно хотим поблагодарить всех, кто оказался рядом в первые минуты — экипажи военных и гражданских судов, сотрудников предприятия, всех неравнодушных. Благодаря вашей решительности и отзывчивости была оказана срочная помощь пострадавшим», — написали в пресс-службе ОСК.