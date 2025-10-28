Опрокинувшийся плавкран унес жизни двух человек

«Работа по выяснению всех обстоятельств продолжается — мы сделаем все, чтобы такие трагедии не повторялись. Отдельно хотим поблагодарить всех, кто оказался рядом в первые минуты — экипажи военных и гражданских судов, сотрудников предприятия, всех неравнодушных. Благодаря вашей решительности и отзывчивости была оказана срочная помощь пострадавшим», — написали в пресс-службе ОСК.