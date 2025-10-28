О чём говорит задержание бывшего сити-менеджера Ростова?

Громкие аресты, которые начались ещё с ростовского «дела судей», на Дону не прекращаются. Вот недавно в антикоррупционные силки угодил бывший мэр Ростова Алексей Логвиненко. До этого под следствием оказались ещё несколько крупных чиновников, в том числе из властной верхушки региона.