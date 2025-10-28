О чём говорит задержание бывшего сити-менеджера Ростова?

Громкие аресты, которые начались ещё с ростовского «дела судей», на Дону не прекращаются. Вот недавно в антикоррупционные силки угодил бывший мэр Ростова Алексей Логвиненко. До этого под следствием оказались ещё несколько крупных чиновников, в том числе из властной верхушки региона.
Как пояснил rostov.aif.ru политолог Павел Муслин, задержания такого масштаба как Гончаров, Рачаловский, Кушнарёв, Федотова, и теперь Логвиненко, не могут быть случайными или исключительно «бытовыми» проявлениями борьбы с коррупцией. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.
Очередь «на раскулачивание».
Не так давно силовики задержали бывшего главу Ростова Алексея Логвиненко. Ему вменяют превышение должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году, будучи градоначальником, он незаконно привлёк крупный кредит коммерческого банка. Из-за этого казна донской столицы опустела на 47 млн рублей. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
Арест Логвиненко продолжил волну резонансных задержаний чиновников, прокатившуюся по Ростовской области. Все дела, возбуждённые в отношении высокопоставленных лиц, связаны либо с превышением должностных полномочий, либо со взяточничеством. В серии арестов отметились сразу несколько бывших заместителей губернатора: Виталий Кушнарёв, Лилия Федотова, Константин Рачаловский и Виктор Гончаров.
«Тенденция, на мой взгляд, будет только расти: нынешние экономические условия заставляют государство активно искать средства. Чиновники, незаконно нажившие огромные капиталы, стали первыми в очередь “на раскулачивание”. По всей стране десятилетиями копилась коррупционная “подушка”, и теперь она пойдёт на благо государства. А люди, замешанные в этих схемах, наверняка получат сроки. По моему мнению, это крайне позитивная тенденция», — объяснил политолог Павел Муслин.
Он добавил, что череда арестов может иметь ещё несколько причин. Во-первых, по словам Муслина, федеральный центр периодически демонстрирует регионам необходимость усиления дисциплины и борьбы с казнокрадством. Во-вторых, задержания такого масштаба могут сигнализировать о минимизации автономности местных элит.
«Это особенно важно для Ростовской области — крупного и стратегически важного региона на юге России, где сосредоточены значительные финансовые потоки, логистические хабы», — подчеркнул политолог.
47 миллионов — верхушка айсберга?
Ещё одна причина серии заключений под стражу некогда высокопоставленных лиц, по мнению эксперта, может скрываться в общественном резонансе, который они создают. Это, уточняет Муслин, позволяет властям демонстрировать решимость бороться с коррупцией.
«Глава крупного города, такого как Ростов-на-Дону, всегда обладает огромными полномочиями в управлении городским имуществом, землеотводами, строительством, муниципальными закупками, распределением бюджетных средств на различные проекты», — растолковал политолог.
Что касается истории с Логвиненко, то, как объясняет Павел Муслин, первоначальные обвинения могут стать лишь «стартовой точкой». Иными словами, объём ущерба в 47 млн рублей может оказаться лишь верхушкой айсберга. Однако так это или нет, установит только суд.