Директор предприятия в Балтийске похитил из бюджета более 1 миллиона рублей

В Балтийске директор унитарного предприятия присвоил более 1 миллиона рублей.

Источник: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

В Балтийске директор местного унитарного предприятия попался на присвоении более 1 миллиона рублей, злоумышленника задержали. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД и СК.

56-летний мужчина в 2024 году заключил со строительной организацией договор на ремонт котла в городской котельной.

Он и глава стройфирмы внесли в документацию недостоверные сведения, завысив стоимость работ. Ущерб превысил 1 миллион рублей.

Заведено дело по статье о мошенничестве. Злоумышленник находится под домашним арестом.