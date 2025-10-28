Директор предприятия в Балтийске похитил из бюджета более 1 миллиона рублей

В Балтийске директор местного унитарного предприятия попался на присвоении более 1 миллиона рублей, злоумышленника задержали. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД и СК.
56-летний мужчина в 2024 году заключил со строительной организацией договор на ремонт котла в городской котельной.
Он и глава стройфирмы внесли в документацию недостоверные сведения, завысив стоимость работ. Ущерб превысил 1 миллион рублей.
Заведено дело по статье о мошенничестве. Злоумышленник находится под домашним арестом.