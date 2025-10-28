Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову

В Главной военной прокуратуре считают Попова создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению денежных средств ведомства на строительство парка «Патриот». Отмечается, что на эти деньги мужчина построил на своей даче двухэтажный дом, баню и гараж, а также меблировал свое имущество.