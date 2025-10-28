Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт — РИА Новости. Полиция Рио-де-Жанейро проводит крупную операцию против бразильской банды «Красная команда», убиты четверо предполагаемых преступников, ранены полицейский и случайно оказавшиеся на месте перестрелки люди, сообщил новостной канал G1.

Источник: РИА "Новости"

«Красная команда» — одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов города.

«По меньшей мере 2500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов “Красной команды”. На данный момент в столкновениях погибли четверо подозреваемых», — отмечает СМИ.

Операция проводится в фавелах северной части города. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.

«В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу… (Также) ранение в ногу получил полицейский и три невинных человека: бездомного ранило в спину шальной пулей…, женщина в спортзале также была ранена, и… был ранен ещё один мужчина», — отметило СМИ.