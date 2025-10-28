СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

«В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу… (Также) ранение в ногу получил полицейский и три невинных человека: бездомного ранило в спину шальной пулей…, женщина в спортзале также была ранена, и… был ранен ещё один мужчина», — отметило СМИ.