СМИ: четыре человека погибли во время полицейской операции в Рио-де-Жанейро

«Красная команда» — одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов города.
«По меньшей мере 2500 агентов сил безопасности Рио-де-Жанейро пытаются задержать 100 членов “Красной команды”. На данный момент в столкновениях погибли четверо подозреваемых», — отмечает СМИ.
Операция проводится в фавелах северной части города. Преступники ответили на действия полиции стрельбой и поджогами построенных баррикад. Кроме того, они запустили против правоохранителей дроны с бомбами.
«В ходе столкновения были убиты четверо подозреваемых, 21 человек был арестован, четверо получили огнестрельные ранения и были доставлены в государственную больницу… (Также) ранение в ногу получил полицейский и три невинных человека: бездомного ранило в спину шальной пулей…, женщина в спортзале также была ранена, и… был ранен ещё один мужчина», — отметило СМИ.