Воронежец убил мать и похитил с ее карты 500 тысяч рублей

По данным следствия, ночью 3 ноября 2024 года 17-летний житель Нововоронежа, находясь в квартире одного из домов по улице Набережной, до смерти металлической гантелью забил и ножом изрезал мать. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.
После этого фигурант открыл газ и поджег квартиру. В результате пожара повреждено имущество на сумму свыше 25 миллионов рублей. Кроме того, фигурант с банковской карты погибшей матери перевел на свой счет 500 тысяч.
Несовершеннолетний полностью признал вину. Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), п.п. «в, г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража) и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества) с обвинительным заключением передано в суд.