Воронежец убил мать и похитил с ее карты 500 тысяч рублей

По данным следствия, ночью 3 ноября 2024 года 17-летний житель Нововоронежа, находясь в квартире одного из домов по улице Набережной, до смерти металлической гантелью забил и ножом изрезал мать. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.