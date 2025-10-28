Ричмонд
В Ростове банду из девяти человек будут судить за вымогательство и разбой

Дело о разбое и вымогательствах на десятки миллионов рублей рассмотрят в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование в отношении девяти человек, подозреваемых в вымогательстве и разбойных нападениях. Об этом сообщает донской Следком.

— Задержанные находятся под стражей и под домашним арестом, некоторым в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий. Теперь дело рассмотрят в суде, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

По информации следствия, тяжкие и особо тяжкие преступления подозреваемые совершили в донской столице. Все налеты были тщательно спланированы и совершались в разном составе.

В частности, в мае 2024 года сообщники под видом вооруженных силовиков, с муляжами оружия в руках, вымогали деньги у индивидуального предпринимателя. Известно, что преступники в итоге похитили автомобиль бизнесмена, стоимостью 6 млн рублей.

Позже повторилось похожее нападение. На этот раз жертвами оказались два руководителя коммерческой фирмы, от них требовали 17,5 млн рублей, а также угрожали расправой.

