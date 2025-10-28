Восемь детей пропали в Воронежской области на минувшей неделе. Каждый из поисков завершился со статусом «Найдён, жив!», сообщили волонтёры поисково-добровольческого отряда «ЛизаАлерт».
Сразу трое несовершеннолетних исчезли в один день, 20 октября. 17-летнего парня нашли неравнодушные прохожие, которые помогли ему вернуться домой. Двое подростков 15 лет были найдены после поступления заявки.
На следующий день пропали двое подростков 13 и 17 лет. Они вернулись домой самостоятельно.
Через два дня волонтёрам вновь поступили две заявки на поиск детей 7 и 8 лет. Первый из них был вскоре найден. Второй, уже пропадавший ранее, вернулся домой сам.
26 октября стало известно об исчезновении 16-летнего подростка. Он также вернулся домой самостоятельно.