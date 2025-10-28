Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь детей пропали в Воронежской области

Самому младшему из них семь лет.

Источник: АиФ Воронеж

Восемь детей пропали в Воронежской области на минувшей неделе. Каждый из поисков завершился со статусом «Найдён, жив!», сообщили волонтёры поисково-добровольческого отряда «ЛизаАлерт».

Сразу трое несовершеннолетних исчезли в один день, 20 октября. 17-летнего парня нашли неравнодушные прохожие, которые помогли ему вернуться домой. Двое подростков 15 лет были найдены после поступления заявки.

На следующий день пропали двое подростков 13 и 17 лет. Они вернулись домой самостоятельно.

Через два дня волонтёрам вновь поступили две заявки на поиск детей 7 и 8 лет. Первый из них был вскоре найден. Второй, уже пропадавший ранее, вернулся домой сам.

26 октября стало известно об исчезновении 16-летнего подростка. Он также вернулся домой самостоятельно.