В Крыму подростка будут судить за поджог авто и участие в террористической организации

В Симферополе 17-летнего местного жителя обвиняют в участии в деятельности террористической организации, а также в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Симферополец вступил в запрещенную в России террористическую организацию. 15 февраля житель крымской столицы разбил молотком стекло автомобиля, облил бензином салон и поджег. Все это горожанин снял на видео и опубликовал ролик в одном из мессенджеров.
«Кроме того, подросток наносил символику террористической организации в общественных местах, а также носил предметы одежды с данной символикой», — говорится в сообщении.
Крымчанина задержали сотрудники ФСБ и полиции. Обвиняемый дал признательные показания. Он детально описав совершенные преступления. Уголовное дело направили в суд.