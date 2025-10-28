Ричмонд
Вступившаяся за мать жительница Воронежской области зарезала сожителя

Теперь женщине предстоит ответить в суде.

Источник: СУ СКР по Воронежской области

38-летняя жительница села Новохреновое Панинского района ответит в суде за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области во вторник, 28 октября.

Преступление произошло 14 августа 2025 года. По версии следствия, обвиняемая вместе с сожителем и матерью употребляли спиртные напитки. Во время застолья мужчина стал кричать на неё и мать, а также выгонять последнюю из дома. Недовольная его поведением женщина взяла нож и ударила им в грудь сожителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На следствии подозреваемая дала признательные показания. Сейчас она находится под стражей.

Расследование уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) завершено. Материалы передали в суд.