Вступившаяся за мать жительница Воронежской области зарезала сожителя

Преступление произошло 14 августа 2025 года. По версии следствия, обвиняемая вместе с сожителем и матерью употребляли спиртные напитки. Во время застолья мужчина стал кричать на неё и мать, а также выгонять последнюю из дома. Недовольная его поведением женщина взяла нож и ударила им в грудь сожителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.