Вступившаяся за мать жительница Воронежской области зарезала сожителя

38-летняя жительница села Новохреновое Панинского района ответит в суде за убийство сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области во вторник, 28 октября.
Преступление произошло 14 августа 2025 года. По версии следствия, обвиняемая вместе с сожителем и матерью употребляли спиртные напитки. Во время застолья мужчина стал кричать на неё и мать, а также выгонять последнюю из дома. Недовольная его поведением женщина взяла нож и ударила им в грудь сожителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.
На следствии подозреваемая дала признательные показания. Сейчас она находится под стражей.
Расследование уголовного дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) завершено. Материалы передали в суд.