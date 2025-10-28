Ричмонд
На три года принудительных работ отправили воронежца, обманывавшего пенсионеров

Фигурант забрал деньги как минимум у троих пожилых людей.

Источник: Комсомольская правда

Суд установил, что в феврале этого года 24-летний житель Воронежа вступил в преступный сговор с неустановленными лицами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Аферисты выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и похищали деньги, уверяя в их сохранности. Осужденный выполнял роль курьера, забирая наличные у потерпевших. Таким образом он обманул трех пенсионеров, причинив суммарный ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) виновному назначено наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием в доход государства пяти процентов от заработка.