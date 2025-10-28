Предпринимательница из Тюмени отдала мошенникам более 21 млн рублей

В Тюмени предпринимательница стала жертвой телефонных мошенников. Стремясь обезопасить накопления, она передала курьеру злоумышленников более 21 миллиона рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тюменской области.
Неизвестный, позвонивший на мобильный телефон потерпевшей, представился сотрудником Федеральной службы безопасности. Мошенник убедил женщину, что ее деньги идут на спонсирование ВСУ, и их нужно срочно обналичить для безопасности. Женщина передала курьеру крупную сумму наличными.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве региона уточнили, что ход расследования взят на контроль. Также в прокуратуре отметили, что этот случай является частью более широкой проблемы: в целом за минувшую неделю 48 жителей области из-за действий телефонных и интернет-мошенников потеряли свыше 28 миллионов рублей.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что кибермошенничество является одной из наиболее актуальных проблем региона: только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли из-за действий злоумышленников более 1.6 миллиарда рублей.