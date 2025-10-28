Предпринимательница из Тюмени отдала мошенникам более 21 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве региона уточнили, что ход расследования взят на контроль. Также в прокуратуре отметили, что этот случай является частью более широкой проблемы: в целом за минувшую неделю 48 жителей области из-за действий телефонных и интернет-мошенников потеряли свыше 28 миллионов рублей.