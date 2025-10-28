Остановили музыку: Двадцать гитар таможенники изъяли на молдо-румынской границе — инструменты спрятали в автомобилях

На таможенном посту в Леушенах на молдавско-румынской границе 50-летний нерезидент за рулем грузовика Scania заявил таможенникам, что перевозит автомобили для импорта, но в ходе проверки документов и детального досмотра было обнаружено… 20 гитар, не задекларированных на таможне, которые были спрятаны внутри автомобилей, задекларированных для импорта.