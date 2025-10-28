Ричмонд
Остановили музыку: Двадцать гитар таможенники изъяли на молдо-румынской границе — инструменты спрятали в автомобилях

На КПП Леушены сотрудники таможни нашли 20 незадекларированных гитар.

Источник: Комсомольская правда

На таможенном посту в Леушенах на молдавско-румынской границе 50-летний нерезидент за рулем грузовика Scania заявил таможенникам, что перевозит автомобили для импорта, но в ходе проверки документов и детального досмотра было обнаружено… 20 гитар, не задекларированных на таможне, которые были спрятаны внутри автомобилей, задекларированных для импорта.

Музыкальные инструменты были изъяты до дальнейшего разбирательства.

Чем больше власть печется о безопасности, тем кошмарнее жить: Почему за 4 года Молдова вошла в топ самых опасных стран Европы.

Молдова при власти ПАС стала одной из самых опасных стран Европы (далее…).

Между Ямайкой и Ганой: Уровень коррупции и преступности в Молдове зашкаливает, а полиция охотится на мифических «агентов Кремля».

По уровню коррупции в мире Молдова заняла 43 место — между Ямайкой и африканской Ганой (далее…).

Евроинтеграция с железным занавесом: Граждан Молдовы с трудом пускают в страны ЕС, на границах особо тщательно обыскивают и оскорбляют.

Граждан Молдовы имеющие только молдавский паспорт, уже сейчас подвергают жесткой проверке на любой границе ЕС (далее…).