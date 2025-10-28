Ричмонд
В Воронежской области задержали женщину с мефедроном

Злоумышленница везла наркотик в Ростовскую область.

Источник: Аргументы и факты

На 515 километре федеральной трассы М-4 «Дон» сотрудники ГАИ по Воронежской области остановили «Митсубиси Ланцер». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

За рулем находилась 43-летняя жительница Московской области, своим поведением вызвавшая подозрение у автоинспекторов. При досмотре в машине обнаружили сверток с мефедроном массой около четырех граммов. Задержанная ехала из Москвы в Ростовскую область, наркотик она везла для личного употребления. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигурантке, помещенной в изолятор, грозит до десяти лет тюрьмы.