В Воронежской области задержали женщину с мефедроном

За рулем находилась 43-летняя жительница Московской области, своим поведением вызвавшая подозрение у автоинспекторов. При досмотре в машине обнаружили сверток с мефедроном массой около четырех граммов. Задержанная ехала из Москвы в Ростовскую область, наркотик она везла для личного употребления. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась. В соответствии с ч. 2 ст. 228 УК РФ фигурантке, помещенной в изолятор, грозит до десяти лет тюрьмы.