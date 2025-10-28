Двое мужчин подожгли вышку сотовой связи в Нижнем Новгороде

Дело о теракте завели из-за поджога вышки сотовой связи в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
27 октября в полицию поступило сообщение о возгорании базовой станции сотовой связи. На место происшествия оперативно прибыли полицейские, которые выяснили, что дверца коммуникационного шкафа взломана и находящееся в нем оборудование имеет следы термического воздействия.
В полиции завели уголовное дело по статье «Террористический акт». На месте происшествия полицейские обнаружили орудие преступления и установили магазин, в котором покупали эти товары. Покупателями оказались двое местных жителей, местонахождение которых установлено.
По предварительной информации, они решились на преступление под дистанционным воздействием неизвестных лиц и за обещанное вознаграждение. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.