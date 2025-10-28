В Азове проверят сведения об отдельном питании льготников и детей участников СВО

В прокуратуре Ростовской области проверят сообщение о разделении в школьной столовой столов для льготников и детей участников СВО. Об этом сообщили в надзорном ведомстве после того, как в одной из соцсетей появился соответствующий пост.
Речь идет о фотографиях из столовой одной из школ Азова. На снимках видны таблички, которые делят столы на категории: «Малоимущие» и «СВО».
Информацию о табличках уже взяли на контроль в прокуратуре. Там подтвердили, что проводится проверка. По ее итогам будет решен вопрос о мерах реагирования.
Также ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь:
— Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, — заметил глава региона и добавил, что директору школы объявлен выговор.
