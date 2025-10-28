Ричмонд
В Азове проверят сведения об отдельном питании льготников и детей участников СВО

Сообщение о разделении детей на категории в столовой Азова проверит прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Ростовской области проверят сообщение о разделении в школьной столовой столов для льготников и детей участников СВО. Об этом сообщили в надзорном ведомстве после того, как в одной из соцсетей появился соответствующий пост.

Речь идет о фотографиях из столовой одной из школ Азова. На снимках видны таблички, которые делят столы на категории: «Малоимущие» и «СВО».

Информацию о табличках уже взяли на контроль в прокуратуре. Там подтвердили, что проводится проверка. По ее итогам будет решен вопрос о мерах реагирования.

Также ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь:

— Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, — заметил глава региона и добавил, что директору школы объявлен выговор.

