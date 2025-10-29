Жители Зеленоградского района бьют тревогу из-за «кровавых» нечистот

«По результатам проверки и лабораторных исследований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
На земельных участках вблизи поселка Клюквенное правоохранители зафиксировали наличие значительного объема отходов. В рамках выезда на место был детально осмотрен весь участок слива, проведены необходимые обследования и отобраны пробы почвы для лабораторного анализа.
Напомним, что в середине октября местные жители жаловались на зловоние в этом районе. Граждане отмечали, что речь может идти о кровавых отходах от свинопроизводства.