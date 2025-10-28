Ричмонд
В Ростове водитель иномарки сбил 87-летнего мужчину

В Ростове иномарка наехала на пожилого мужчину, пострадавший попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 87-летний мужчина пострадал под колесами иномарки «Митсубиси Паджеро», сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел сегодня, 28 октября, на улице Полевой. Предварительно, 46-летний водитель легковой машины наехал на пешехода, когда двигался задним ходом. Пострадавший в этот момент находился на проезжей части.

— Пенсионера доставили в БСМП-2 с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, — прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

Донским водителям напоминают: нужно быть осторожными, особенно при выполнении маневров задним ходом. Кроме того, в дороге следует всегда снижать скорость вблизи пешеходных переходов, перекрестков и остановок общественного транспорта. Пешеходам также необходимо быть внимательными и осторожными.

