Грузовик и свеклоуборочный комбайн столкнулись в Ивацевичском районе

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе сегодня днем столкнулись грузовик и самоходный свеклоуборочный комбайн, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 34-летний минчанин на грузовике Fiat на 164-м км дороге Брест — Минск — граница Российской Федерации столкнулся с движущимся в попутном направлении самоходным свеклоуборочных комбайном Ropa под управлением 31-летнего жителя Кобрина. В результате ДТП водитель грузовика доставлен в учреждение здравоохранения для оценки состояния здоровья. Проводится проверка причин аварии.

Госавтоинспекция напоминает, что при возникновении препятствия или опасности движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Безопасная дистанция снижает риск столкновений и оберегает жизнь всех участников дорожного движения. Также следует помнить, что на магистралях запрещается движение пешеходов, гужевых транспортных средств, всадников, погонщиков скота, движение на велосипедах, мопедах, колесных тракторах, самоходных машинах и транспортных средствах, которые по техническим причинам не могут развивать скорость свыше 40 км/ч. -0-