Грузовик и свеклоуборочный комбайн столкнулись в Ивацевичском районе

Госавтоинспекция напоминает, что при возникновении препятствия или опасности движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Безопасная дистанция снижает риск столкновений и оберегает жизнь всех участников дорожного движения. Также следует помнить, что на магистралях запрещается движение пешеходов, гужевых транспортных средств, всадников, погонщиков скота, движение на велосипедах, мопедах, колесных тракторах, самоходных машинах и транспортных средствах, которые по техническим причинам не могут развивать скорость свыше 40 км/ч. -0-