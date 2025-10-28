Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху приказал нанести мощные удары по Газе, несмотря на перемирие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести масштабные удары по сектору Газа. Решение принято по итогам срочных консультаций с военными руководителями страны, о чем сообщает официальная канцелярия израильского главы.

Нетаньяху принял решение о нанесении мощных ударов по Газе после совещания с военными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился нанести масштабные удары по сектору Газа. Решение принято по итогам срочных консультаций с военными руководителями страны, о чем сообщает официальная канцелярия израильского главы.

«По завершении консультаций по вопросам безопасности премьер-министр Нетаньяху поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа», — сказано в сообщении. Его передает РИА Новости.

В связи с этим боевое крыло ХАМАС заявило о переносе передачи тела заложника. Там сослались на нарушение условий прекращения огня израильской стороной.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением начало действовать 10 октября. По условиям этого соглашения ХАМАС отпустил 20 заложников, которых удерживал в Газе с 7 октября 2023 года. Это были все заложники, которые оставались вживых.

Палестинский медиаофис по делам заключенных сообщил, что в ответ Израиль освободил 1718 человек из сектора Газа, а также выпустил 250 палестинских заключенных, которые сидели пожизненно или были приговорены к большим срокам. Освобожденные вернулись в Газу. Сейчас ХАМАС передает Израилю тела тех заложников, которые погибли в плену. По соглашению должны быть переданы 28 тел, но на сегодняшний день израильская сторона получила и опознала только 15.

Ранее армия обороны Израиля осуществила прицельный удар по территории в центральной части сектора Газа с целью устранения боевика. По информации израильских спецслужб, он был связан с радикальной группировкой «Исламский джихад» и причастен к подготовке нападения на ЦАХАЛ. Операция была проведена в районе Нусейрат, пишет RT.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше