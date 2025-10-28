Нетаньяху приказал нанести мощные удары по Газе, несмотря на перемирие

Палестинский медиаофис по делам заключенных сообщил, что в ответ Израиль освободил 1718 человек из сектора Газа, а также выпустил 250 палестинских заключенных, которые сидели пожизненно или были приговорены к большим срокам. Освобожденные вернулись в Газу. Сейчас ХАМАС передает Израилю тела тех заложников, которые погибли в плену. По соглашению должны быть переданы 28 тел, но на сегодняшний день израильская сторона получила и опознала только 15.