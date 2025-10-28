Женщина в Москве сдала мужа полиции за избиение дочерей на протяжении пяти лет

Другой случай произошел на Кубани, где отца подозревают в убийстве трехлетней дочери. Мужчина признался, что утопил девочку в реке, а потом инсценировал ее похищение. Тело ребенка ищут водолазы. Что известно об этом жутком случае и что грозит отцу убитой девочки, выясняла «Вечерняя Москва».