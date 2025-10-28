Женщина в Москве сдала мужа полиции за избиение дочерей на протяжении пяти лет

Обвиняемого в многолетнем истязании собственных дочерей жителя Москвы задержали и заключили под стражу. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.
По словам представителей ведомства, мужчина систематически избивал своих детей в период с июня 2020 года по октябрь 2025 года. Это происходило в квартире в Шипиловском проезде. Мать девочек спустя время обратилась за помощью правоохранителей.
— Фигурант задержан. С ним проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, — передает официальный Telegram-канал управления СК по Москве.
Другой случай произошел на Кубани, где отца подозревают в убийстве трехлетней дочери. Мужчина признался, что утопил девочку в реке, а потом инсценировал ее похищение. Тело ребенка ищут водолазы. Что известно об этом жутком случае и что грозит отцу убитой девочки, выясняла «Вечерняя Москва».