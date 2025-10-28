Россия и Сирия выводят военное сотрудничество на новый уровень. Видео

Отмечается, что встреча прошла в Москве. В ходе встречи Белоусов подчеркнул, что взаимодействие между военными ведомствами обеих стран носит предметный характер. В ответ Касра поблагодарил руководство РФ, а также российского министра обороны за оказанную поддержку и эффективную организацию визита сирийской делегации в столицу России.