Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия и Сирия выводят военное сотрудничество на новый уровень. Видео

РФ и Сирия получили новый импульс для развития военного сотрудничества двух стран. Об этом агентству URA.RU рассказали в российском военном ведомстве, подведя итоги встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики Махрафом Абу Касрой.

Белоусов отметил, что контакты двух стран по линии военных ведомств содержательны.

РФ и Сирия получили новый импульс для развития военного сотрудничества двух стран. Об этом агентству URA.RU рассказали в российском военном ведомстве, подведя итоги встречи министра обороны РФ Андрея Белоусова с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики Махрафом Абу Касрой.

«Глава российского оборонного ведомства отметил, что встреча лидеров двух стран придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений по линии военных ведомств двух стран», — сказано в сообщении. Пресс-релиз есть в распоряжении агентства.

Отмечается, что встреча прошла в Москве. В ходе встречи Белоусов подчеркнул, что взаимодействие между военными ведомствами обеих стран носит предметный характер. В ответ Касра поблагодарил руководство РФ, а также российского министра обороны за оказанную поддержку и эффективную организацию визита сирийской делегации в столицу России.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше