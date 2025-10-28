В Брянской области во время обстрела со стороны Украины погиб мирный житель

Губернатор отмечает, что атака была намеренной и нарушила все принятые нормы гуманитарного права: целью стал исключительно гражданский объект. «В ходе происшествия вся необходимая поддержка и материальная помощь семье будет оказана», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Власти подчеркивают, что удар нанесен в тыловом районе, где отсутствовали военные цели и инфраструктура.